Naomi explica por qué cayó en la tentación con Napoli: "Adrián sabía que si se liaba con otra ya no era mi novio"

La valenciana ha asegurado que lo hizo porque consideraba que era una mujer soltera en el momento en el que su novio besase a otra chica y que, por ello, no piensa que le haya sido desleal. "Adrián sabía que si se liaba con otra ya no es más mi novio, así que yo soltera hago lo que me sale del parrús, como si me quiero montar una orgía ahí", ha comentado Naomi en sus stories de Instagram ante el comentario de un usuario que le recriminaba haberse liado con Napoli nada más ver a Adrián besando a otra.