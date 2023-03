Naomi se esperaba lo peor para su nueva hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Desde que vio a Adrián besarse con Keyla, ha estado temiendo el momento en el que su novio y la soltera de Villa Playa se dejasen llevar aún más. Por eso también ha decidido llevarse y ha caído en la tentación con Naomi. No obstante, la hoguera no ha tenido el resultado que Naomi esperaba.

"Irónicamente me siento más fuerte y empoderada que nunca. Esta experiencia me está sirviendo para no depender nunca más de un hombre y no va a conseguir que me hunda", decía la participante al hablar con Sandra Barneda antes de proceder a ver las nuevas imágenes de Adrián. "Espero lo peor. El meneíllo", añadía.

Para Naomi, Adrián ha roto los pactos "desde el minuto uno". Por ejemplo, con la cita que dio a la soltera con la que Naomi discutió en el primer día. Para ella ese momento fue devastador al considerar que Adrián no le estaba dando su lugar y por eso protagonizaron una gran bronca en los últimos momentos antes de despedirse.

Naomi se queda sin ver imágenes de Adrián

En Villa Playa, finalmente Adrián congenió más con Keyla y en cada hoguera Naomi ha alucinado con que su novio "se ha enamorado". Ella se había puesto "al borde de la tentación" en varias ocasiones con Napoli, pero no fue hasta el beso de Adrián hasta que Naomi no fue más allá.

Para no condicionar su experiencia, Naomi no ha visto imágenes de Adrián. Sin embargo, la participante ha confesado, visiblemente emocionada, que le costaría mucho no perdonar a su novio si viese que realmente está arrepentido de su beso con Keyla. Aunque tendrá que esperar para saber si eso se ha producido o no.