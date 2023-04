Laura Boado le escribe una carta de amor a 'La isla de las tentaciones': "La mejor experiencia de mi vida"

"Gracias por ayudarme a encontrarme, por portaros de diez conmigo, no me cansaré de daros las gracias a todos", ha comentado la modelo en sus stories de Instagram junto a un vídeo del momento en el que le confiesa a su tentador favorito, Saúl Pina, que ya no sentía que le gustase la idea de compartir su vida junto a Alejandro. "Ha sido la mejor experiencia de mi vida, donde me he equivocado, he llorado, he sido yo misma, pero sobre todo he crecido como persona, porque de todo se aprende", ha terminado diciendo Laura en su carta abierta.