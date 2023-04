María le dice a David lo que siente por él por primera vez: “Estoy enamorada”

Tras su tenso reencuentro con Elena, David ha recibido a María, la tentadora con la que cayo en la tentación

Salieron juntos de 'La isla de las tentaciones' y a día de hoy han comprobado que lo que sintieron "fue real"

Ambos han decidido abrir sus corazones como nunca antes: "Sabes todo lo que siento por ti"

Después de protagonizar un reencuentro de lo más tenso con Elena, David se quedaba a solas con Sandra Barneda y ésta le preguntaba por María, la soltera con la que cayó en la tentación y con la que se marchó de la mano de República Dominicana.

A David se le escapaba una sonrisa: “Yo me voy con María, decido quedar con María para ver si siento lo mismo que siento en la isla y veo que realmente siento lo mismo”. Sin esperar más, la presentadora daba paso a la tentadora.

El ex de Elena ha explicado las dudas que tuvo en un principio a pesar de lo que sentía: no sabía si estaba preparado para meterse en otra relación. No obstante, todo lo vivían como si fueran pareja: “Prácticamente estábamos como novios, solo que yo no quería darle ese nombre por el hecho de no agobiarme”.

David y María aclaran en qué punto está su relación: “No somos novios como tal”

María también ha contado cómo fue su primer encuentro en España: “Necesitábamos vernos y ver si lo que sentimos fue real. Yo en el momento en que le vi, sentí incluso más. Me demostró que me quería”.

Ha sido entonces cuando Sandra les ha preguntado por el momento en el que oficializaron su relación, pero ambos se han mirado y dado una sorprendente respuesta: “Ella solo se lía conmigo y yo con ella, nos respetamos, pero a mí me da miedo meterme en una relación como tal. La única chica que me gusta ahora mismo y que quiero es ella”, ha dicho él.

“Nosotros no somos pareja, no somos novios como tal, nos queremos, nos respetamos y yo creo que sobra lo demás”, ha añadido ella. “A mí no me hace falta llamarte novio”, le ha dicho directamente a David.

David y María abren sus corazones: "Sabes que te quiero"