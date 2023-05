Laura reconoce sus errores entre lágrimas y pide perdón a Alejandro: “En las hogueras me vi hipócrita”

Laura y Alejandro se han vuelto a ver las caras en el 'Debate final' de 'La isla de las tentaciones'

Laura no se ve reflejada en las imágenes del reality

"Me he dado cuenta de que no sirve de nada tener rencor", asegura la gallega

Laura y Alejandro pusieron punto y final a su relación en una lacrimógena hoguera final en la que no faltaron los reproches. En el 'Debate final' de 'La isla de las tentaciones 6' la gallega se ha mostrado muy arrepentida por lo sucedido y ha reconocido todos sus errores en plató.

"Quería decir que soy la primera que me he dado cuenta de que me he equivocado en muchísimas cosas. He aprendido montón, y todos nos equivocamos. Yo con Alejandro tenía como rabia. Vi el programa y vi que estaba pasándolo fatal por mi culpa. Y luego eran como cosas de fuera que habían pasado. Y me di cuenta de que no vale de nada tener rencor", explicaba rompiendo a llorar.

"Yo no me veo reflejada. Sobre todo en las hogueras me veo súper hipócrita. Que solo me fijaba en las cosas que estaba haciendo él. Que no tenía autocrítica. Luego me veo en mi casa y digo: ¿Laura qué te pasa? Me veía súper seria y no soy así", deja claro.

Además, la participante aclara que no hablaba mal de su novio, solo se sinceró con los tentadores: "En la villa creo que se malinterpretó mucho lo de que hablaba mal de Alejandro. Yo hablaba bien de él, pero es verdad que con Saul me desahogaba":

El reencuentro de Laura y Alejandro