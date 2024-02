“Lo hace porque es un niño. No está pensando con el cerebro, está pensando con lo de abajo. No tiene personalidad y se deja influenciar”, señalaba una Ruth muy encendida. “Mi balance se cae. Esa no es la persona de la que yo me enamoré. Niko me enamoró con sus valores. Me enamoró con muchos libros, no con un hielo”, cuenta entre lágrimas. Además, ha hecho hincapié en los valores que ella tiene y que no está teniendo Niko.