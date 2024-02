"No es nuestra primera vez", decía Sergio. "Oficial sí", señalaba Marieta. "Vamos al cuarto. Creo que es el momento perfecto, ya te lo digo yo", apuntaba la pareja de Álex. Tras esto, los dos no han dudado en apartarse de la fiesta e ir directos a la habitación. "Yo ya no salgo", decía Sergio, una vez dentro del cuarto, a Marieta. "Vamos a hacer el amor. Yo quiero hacer el amor", señalaba Marieta.

"Ay mi chiquitita, mi chiquitita", decía Sergio Aguilera en modo cariñoso. Los dos se han metido debajo de las sábanas y se han dejado llevar por lo que sentían en ese momento, revolcándose y con la pasión por bandera. Los gemidos se han sucedido y se ha podido escuchar a Marieta decir lo siguiente: "¡Ay, que me quedo ciega!" . El resto de las chicas y tentadores no daban crédito. "Sube el volumen de la música", decía uno de los chicos puesto que los gemidos cada vez se escuchaban más.

En la pasada entrega de 'La isla de las tentaciones' los tocamientos entre Marieta y Sergio desquiciaron por completo a Álex. Estalló en plena hoguera, hasta el punto de que rompió una de las antorchas de una patada. “Es que me da asco. No entiendo como hasta hace diez días esta persona iba a ser mi mujer, me iba a casar con ella y ahora… No sé que le ha pasado por la cabeza”, señalaba Álex muy enfadado.