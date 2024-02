Borja y Ana se ponen al límite de la tentación: sus acercamientos más extremos con Andrea y Napoli

Hay fiesta de las chicas en Villa Montaña y la noche para Napoli y Ana no comenzaba de la mejor manera. De hecho, Ana aseguraba que todas las noches acaban igual, “mosqueados”. Además, no entiende muchos enfados del italiano y cree que en parte puede ser porque “no se siente correspondido y es su manera de expresarlo”.

Mientras tanto, en Villa Playa, Borja se pone cada vez más al límite y asegura estar jugando con fuego: “Ya no hay distancia entre los dos y eso es lo que me da miedo”. No obstante, era la propia pareja de Ana quien le planteaba a Andrea ir a la piscina. “Solo quiero estar contigo”, le confesaba Andrea a Borja. Entre ambos hay una clara tensión sexual no resuelta.