María estalla como nunca antes contra David tras saber que ha podido tener ‘tocamientos’ con Zaira: “Se ha quedado soltero, no se lo perdono”

María ve algunas de las imágenes más duras de David hasta el momento, en las que tiene acercamientos con Zaira y en las que la soltera asegura que se han hecho ‘tocamientos’ en zonas íntimas. María estalla y asegura que va a dejar a David y que no perdona sus actuaciones con Zaira en ‘La isla de las tentaciones’.

En la hoguera, María ve varias imágenes de David, en las que asegura que su acercamiento con Zaira sigue avanzando: “Con Zaira he jugado y bien la verdad”. María también ve declaraciones de su novio sobre Álvaro Boix y no le sientan nada bien: “No me hace ni p*** gracia lo que ha dicho. Ha dicho que estoy cagado. O sea, si hace algo con ese chico, sabe que la mando a… Me río de ella”, pronuncia David. María interrumpía con un “a ver si me voy a reír yo de ti” al escuchar las palabras de David.

Cuando Sandra Barneda le pregunta a María si le ha sorprendido ver esas imágenes de David, ella se muestra dolida y sincera: “Ha llegado a un punto que he visto tantas imágenes que me duelen, pero me he acostumbrado a verle así y es muy triste”.

Ante las nuevas imágenes, en las que vemos a Zaira y David más cerca que nunca, María reacciona enfadada: “Qué puto asco, eres un p*** guarro”. Cuando María ve que Zaira y David están juntos hasta en la cama, responde firme: “No se lo voy a perdonar”.

Pero las peores imágenes para María aún estaban por llegar, y es que en los siguientes vídeos Zaira aseguraba que había dormido con David y que tuvieron “rocecillos y calentamientos en partes íntimas”. Estas últimas imágenes han hecho estallar a María por completo: “Se ha quedado solo. Me quiero ir, qué asco más grande. No se lo perdono. Y tiene que hacerlo con mi p*** peluche ahí detrás”, apuntaba la concursante sobre Arbolito, un peluche que ella había regalado a su novio.

Las confesiones más duras de David sobre María: “Me da la sensación de que no me valora mucho”

David se desahoga con Borja sobre cuáles son sus sentimientos hacía su novia: “Con María bajo demasiado el orgullo. Me da la sensación de que no me valora mucho. Aunque me quiera y me ame, no me valora".

El novio de María también ha hablado con Borja sobre Zaira, y ambos compartían opinión: “Yo a Zaira me la creo, pero hay veces que también me quiere rayar”, señalaba David. Declaraciones a las que añadía Borja: “Te quiere como picar un poco, pero yo sabía que Zaira le iba a decir la verdad. Es picona pero sincera y buena chavala”.