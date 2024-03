La rabia se apodera de Marieta en la trascendental 'hoguera de hogueras' de las chicas: "¡Vengativo! ¡Falso!"

Así ha estallado Marieta al ver a Álex muy indignado tras ver imágenes suyas: "¡Por lo menos he llevado cuidado debajo de las sábanas!"

Las chicas se han enfrentado a una hoguera sin precedentes, donde María no ha podido evitar estallar como nunca antes y asegurar que va a dejar a David. Y es que han podido ver nada más y nada menos que las reacciones de sus parejas al ver imágenes de ellas, algunas muy comprometidas.

Una de ellas ha sido Marieta. La alicantina de 23 años siempre ha dejado claro que lo que tienen Álex y Gabriela es algo esporádico y que lo que hay entre ellos está más presente debajo de las sábanas que fuera de ellas, además de asegurar más de una vez que no tienen una conexión real. Pues bien, Marieta ha visto en esta hoguera otra imagen de Álex, preocupado y en ocasiones derrumbado por lo que estaba viendo en sus hogueras de su pareja.

Hay que recordar que Marieta tuvo una gran noche de pasión con Sergio y Álex pudo verla (además de escucharla) durante la pasada hoguera. Esto es precisamente lo que Marieta, entre otras cosas, ha podido ver este miércoles en 'La isla de las tentaciones'. "Me da pena que mi novio haya visto eso. Me duele. Ante todo no quiero hacerle daño a Álex. Pero si me guio por lo que yo sentía, tenía que hacer daño".

Marieta ha visto a un Álex cabreado por las imágenes, indignado, enfadado y sobre todo, desilusionado. Al ver esto, Marieta le ha señalado a Sandra que esto es producto del "ego que tiene": "Es lo único que tiene. ¿Llamarme a mí cerda? ¿A mí? ¡Que por lo menos he llevado cuidado debajo de las sábanas! ¡Venga por favor! Y él encima lo ha hecho después de ver mis imágenes. ¡Lo mío era real! ¡Vengativo! ¡Falso!".

Además, apuntaba que lo que no iba a hacer cuando le vea es "nublarle con sus historias", si no que dejará las cosas bien claras: "Nos hemos equivocado los dos. Que deje de decir que me ha presentado a mis padres que yo también le he presentado a los míos. Y es la primera vez que lo hago, él las va subiendo una detrás de otra". Y ha añadido: "No noto dolor, noto ego. Ojalá me equivoque porque así cuando lo tenga delante lo veré con mejor ojos".

Lo siguiente que ha visto Marieta es a un Álex hundido y derrumbado: "Lágrimas de cocodrilo", aseguraban las chicas, sin creerse nada de eso. "No me lo he creído. Estas imágenes han sido peor de cara a la hoguera final". Estas imágenes han puesto el punto y final a las hogueras de las chicas, para dar paso a lo que viene por delante: las hogueras finales entre las parejas, quienes tendrán mucho que decirse entre ellas y con cuentas pendientes que saldar.

Mariona no entiende la actitud de Adri

Por otro lado hemos podido ver en esta entrega de 'La isla de las tentaciones' la hoguera de Mariona, quien la afrontaba siendo consciente de que ha visto a un Adri para ella "desconocido" y con una conexión con Mónica que nunca se esperaría. Además, Mariona se dio cuenta de que Adri se acostó con Mónica en la pasada hoguera y eso pudo con ella. Como le decía a Sandra, se mostraba nerviosa y asustada antes de ver las imágenes.

"Por Adri sigo sintiendo que es el amor de mi vida", aseguraba Mariona, antes de decir que a revés cree que no es así. En las imágenes, se ha visto a un Adri muy indignado y cabreado. Todas las chicas, además de Mariona, han recordado que Adrián es un hipócrita puesto que él ha hecho el doble que Mariona y la ha superado en todos los sentidos, dando un paso más con Mónica y con imágenes más fuertes que las de Mariona.

"Me cuesta creerme a Adri. Lo veo con mucha rabia dentro. No me ha gustado ver estas imágenes. Me han dejado peor, desde que he llegado aquí no confía en mí desde el minuto uno", aseguraba Mariona.

"Ana, no hay imágenes para ti"

Por otro lado estaba Ana, quien afrontaba las imágenes que iba a ver con un sentimiento de no conocer a Borja: "Creo que está siendo bastante inmaduro. O no está viendo la conexión que tengo con Napoli o no sé que le está pasando. Tiene mucho orgullo y pensará que es una tontería. Igual no ve que me estoy poniendo muy al límite. He pensado alguna vez en besar a Napoli, pero no quiero".

Y Sandra le ha dado el notición a Ana: no había imágenes para ella. "Creemos que lo mejor para no condicionar el final de tu experiencia es que no veas imágenes de Borja", ha señalado Sandra. "Necesito saber qué está sintiendo, que está pensando", decía Ana derrumbada. Sandra le ha explicado que todo lo que necesite saber de Borja se lo podrá pedir en la hoguera final.

