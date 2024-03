María, Marieta y Ana hablan de su mala relación con Ruth: "Es muy prepotente y nos hemos distanciado"

Así, se han grabado hablando del tema para mtmad , donde han confesado que no tienen una buena relación con Ruth González . María Aguilar ha explicado que ha intentado en muchas ocasiones acercarse a la tinerfeña, pero que ella no le ha respondido ni siquiera a los mensajes, por lo que ha desistido y ya no va a intentar forzar nada entre ellas, pese a que en la villa se llevaron muy bien.

Marieta ha recordado que ya durante las grabaciones tuve varios choques con Ruth porque "es muy prepotente" y no soportaba que nadie le diera una opinión contraria a la suya; mientras que Ana ha reconocido que, al principio, se llevaron bien, pero que actualmente no tienen ningún tipo de relación: "No hemos distanciado y no nos seguimos en Instagram". Todas sus declaraciones y los detalles al completo se pueden ver dándole al play a los dos vídeos que acompañan a esta noticia: