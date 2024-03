Marieta le envía un mensaje a Álex antes de la emisión del reencuentro: "Siempre seremos tú y yo"

"La isla de las tentaciones me ha hecho reír hasta dolerme la barriga. Me ha hecho gritar de emoción y de rabia. Llorar de amor y de desamor. Me ha hecho sentir cada poro de mi piel y saborear cada día como si fuera el último. Y me ha hecho vivir un amor que nunca podré olvidar", continúa diciendo Marieta en su misiva, que ha acompañado con muchas fotos de su paso por el programa, pero en la que no hay ni rastro de Sergio Aguilera, el que fue su tentador favorito hasta que él le dijo que no le nacía besarla ni se imaginaba siendo su novio fuera.