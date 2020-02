Así acabaron las parejas de 'La isla de la tentaciones': de la soltería de Fani al hundimiento de Gonzalo

Andrea e Ismael han decidido tomar caminos separados

Rubén abandona solo el reality porque no termina de confiar en Fani

Jose ha pedido matrimonio a Adelina

'La isla de las tentaciones' llega a su fin. Tras disfrutar de una experiencia inigualable en República Dominicana, las parejas se reencuentran en la hoguera final en la que decidirán si regresar a España juntos, solos, o con un nuevo amor.

Andrea e Ismael

Tras romper a llorar nada más ver a su novio, Andrea ha sido muy sincera con Ismael:"Te miro y no siento lo mismo de antes, Óscar ha despertado en mí cosas que tú quizás no has conseguido despertar". Ismael ha asegurado que "no se encuentra en condiciones para hacer frente a ninguna relación" y ha abandonado el programa soltero. "Cuando te respetes y te valores serás capaz de respetar a tu pareja el día de mañana", le ha dicho a Andrea antes de marcharse de la hoguera.

Andrea tiene claro que quiere volver a España de la mano de Óscar y el malagueño ha aceptado su propuesta. "Quiero darte algo para que recuerdes la forma tan especial que tuvimos de conocernos", ha dicho mientras le regalaba una pulsera.

Álex y Fiama

A pesar de haber protagonizado un reencuentro de lo más tenso, Álex y Fiama han conseguido solucionar sus problemas en la hoguera final. A Fiama le molestó mucho que su novio no le contara que había hablado con Julián antes del programa y Álex no termina de entender que la canaria pasase la noche con Joy.

"Te quiero pedir perdón, pienso que estás muy por encima mío y no paro de cagarla. Cuando yo la cago... me he dado cuenta de que yo cuando me lo llevo al drama no es mejor, te hago daño psicológico. Si vamos a estar juntos quiero cambiar. Son celos, miedo... No es porque te quedes o te vayas, sino porque quiero cambiar", se ha disculpado Álex asegurado que quería marcharse con ella. Tras unos segundos de duda, Fiama ha decidido volver a España continuando con su relación.

Fani y Rubén

Fani asegura que su amor por Christofer se ha apagado. "He pensado en él, pero sobre cómo habrá llegado a España o cómo estará, pero no de echarle de menos". Por primera vez, Fani ha reaccionado al famoso grito de "¡Estefaníaaaaaaaaa!". "Me da mucha pena, pero donde manda mi corazón....", ha explicado.

"Quiero irme de aquí con Rubén", ha dicho muy segura. Sin embargo, el soltero ha decidido irse solo del programa. "Hemos estado súper bien en la casa, todo lo que he hecho lo he hecho porque lo sentía, se vive muy intensamente, hay veces que te dejas llevar, otras que piensas un poco más… El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", ha explicado".

"Estoy dolida, habíamos conectado súper bien y teníamos mucha complicidad. Ya le había notado raro hace unos días pero que me lo diga el último día y en mi hoguera... Aquí he conocido una nueva Fani y voy a intentar que nada me disguste y me quite esta felicidad", ha respondido ella antes de regresar soltera a España.

Susana y Gonzalo

Susana rompía a llorar desconsolada al llegar a su hoguera final con Gonzalo. Tras reprochar al sevillano sus comentarios machistas y confesar que no había sentido celos por Katerina, ha decidido romper su relación con él. "No sé si estoy enamorada. No lo sé porque sé que le quiero y a veces no quiero confundirme por su reacción. No quiero verle mal y se confunda lo que siento. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho", le decía a Mónica Naranjo.

Muy bloqueado y sin saber a penas que decir Gonzalo aseguraba que no había dejado de ser el novio de Susana. "No ha terminado, ha terminado aquí".

Jose y Adelina

Jose y Adelina no han dejado de besarse y abrazarse a su llegada a la hoguera. La pareja ha decidido terminar esta aventura igual comenzó, juntos. Jose ha aprovechado la ocasión para pedirle a Adelina que sea su esposa.