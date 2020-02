Andrea se sincera con Ismael: "Con Óscar me siento yo cien por cien y me ha despertado cosas que tú no hacías"

Ismael no ha querido seguir viendo imágenes de Andrea en la hoguera final. "Lo considero excesivo, quito la mirada porque no he venido a un campamento porno . Si hay algún tipo de imagen así no voy ni a mirar", ha advertido.

Andrea se ha abierto en canal y le ha confesado a su pareja todo lo que le ha hecho sentir Óscar. "Con él me siento cien por cien yo y he visto en él que me despierta cosas que a lo mejor contigo no se me despiertan. Me da pena darme cuenta de esta manera. Yo vine aquí pensando que eras el hombre de mi vida pero te miro y no siento lo que sentía antes", se ha sincerado.