El tenso reencuentro de Gonzalo y Susana en la hoguera final: "Me estás asustando"

Susana y Gonzalo han vuelto a verse en la hoguera final. Él aseguraba que quería un futuro con ella y que todo lo que antes rechazaba, como la rutina, ahora lo quiere. Sin embargo, ella no tenía las cosas tan claras .

Al verse después de semanas separados, Susana abrazaba a Gonzalo pero se echaba a llorar desconsoladamente . La reacción de Susana dejaba descolocado a Gonzalo, que empezaba a preguntarle de manera insistente qué sucedía. Pero ella no podía articular palabra...

Al final, Susana cogía fuerzas para decirle que le había parecido un egoísta: "Quiero que me explique el comportamiento que ha tenido, por qué ha sido tan egoísta haciendo cosas que me van a doler. No entiendo nada. Siendo tan celoso, inseguro... Él se habría ido en la segunda hoguera si yo hubiera hecho lo que él ha hecho", explicaba.