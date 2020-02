Andrea rompe a llorar nada más ver a Ismael en la hoguera final: "He hecho lo que he sentido"

"Tenía ganas de que llegara este momento para aclarar mis sentimientos. Verlo así en esta situación. No sabía si iba a estar enfadado conmigo o no. En todo momento he hecho lo que he sentido ", ha confesado Andrea al llegar a la hoguera final con Ismael.

"Estate tranquila, no te voy a faltar el respeto en ningún momento. Simplemente creo que hay cosas que tenemos que hablar. Has hecho lo que has sentido, no te sientas culpable por nada", ha respondido él tratando de consolar a la joven que no podía dejar de llorar.