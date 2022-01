En 'El debate de las tentaciones', las chicas se han enfrentado a una hoguera en directo en la que han visto imágenes inéditas y han recordado su paso por el programa. La primera en recordar su aventura en República Dominicana ha sido Tania . Ha contado que no tenía claro si romper con él o no, pero que su actitud allí se lo dejó claro. A pesar de todo, también ha asumido que cometió errores en su paso por el programa y ha hecho autocrítica

"Yo he vivido una relación muy buena hasta que entre en la isla de las tentaciones. Nunca había vivido una situación así con él, y cuando la he vivido no me ha gustado. A las personas también se las conoce cuando están bajo presión. Yo nunca lo insulté ni fui contra él. He visto actitudes machistas en 'La isla de las tentaciones", ha explicado la participante.