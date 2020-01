Alejandra Rubio: "Si fuese a 'La isla de las tentaciones' no fallaría a mi pareja"

Sandra Barneda ha preguntado a Alejandra Rubio cómo actuaría ella si participase en 'La isla de las tentaciones': "Si hay una persona que realmente me gusta y me atrae y me gustaría darle un beso y realmente quisiera estar con él, ya no me gustaría mi pareja. Aguantaría por respeto y obviamente no estaría enamorada si me pasaría eso. No haría lo que no me gustaría que me hiciesen y yo no podría ver esa situación en mi pareja", ha asegurado la influencer .