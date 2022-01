Tras ser plantada por su novio Nico en la hoguera de confrontación, Gal·la cambió su actitud en 'La isla de las tentaciones' y se dejó llevar con Miguel de Hoyos. Aunque en un primer momento la participante quiso poner freno a lo que sentía por el malagueño, terminó cayendo en la tentación y dando rienda suelta a la pasión bajo las sábanas junto al soltero.

En la hoguera final, Gal·la quiso volver a España con él. "No creo que sea capaz de perdonar a Nico, me encantaría irme sola porque necesito descubrirme y quien soy, pero mentiría si dijera que quiero irme sola porque quiero irme con Miguel, porque ha sido una persona con la que he conectado muchísimo. Es una persona muy importante para mí y quiero seguir conociéndolo", aseguró.

"He conocido a una persona que no esperaba sentirme así con él, pensaba que era algo físico, pero estos tres últimos días han sido muy importantes, he sentido que puedo llegar a echarlo de menos. Tengo muchas cosas que solucionar, pero tengo esperanza de que en un futuro lo solucionemos todo", explicaba.

Sin embargo, el soltero prefirió abandonar solo el programa. "Siento a día de hoy una atracción física brutal, he conectado mucho con ella y estoy súper feliz. Me quiero ir solo, no por nada, sino porque sería un error por mi parte salir de aquí contigo, cuando realmente pienso que necesitas estar sola un tiempo y solucionar tus cosas. Siento mucha conexión contigo, pero no sé si es en el circulo que estamos ahora mismo. Tengo que saber si cuando salgamos te echo de menos o no", le dejaba claro.