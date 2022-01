"Aunque lo pasé un poquito mal me apetece volver a ver todo. Empecé a compararme con mis compañeras, las veía muy extravagantes y extrovertidas y eso me hizo venirme abajo. Cuando yo estaba con Nico él era una persona buena que se preocupaba por mí, cuando estaba en la villa vi a una persona desconocida para mí, fue un niño en un parque de atracciones. Creo que no me ha respetado ni me ha valorado", cuenta Gal·la en 'La isla de las tentaciones' seis meses después.

Gal·la quiso abandonar el programa de la mano de Miguel, el soltero con el que había tenido algo más que una amistad, sin embargo, él se negó. "Si llegué a estar a gusto allí fue gracias a Miguel. Me hizo sentirme especial, aunque luego pasara lo que pasó en la hoguera final, no tengo nada malo que decir de él. Entendí su decisión y me parece muy bien porque me respetó. Estuve cinco días en Málaga con él y ambos nos dimos cuenta de que no estábamos hechos el uno para el otro. A pesar de ello nos llevamos muy bien", explica.

Aunque la participante asegura que ve a Nico más de lo que le gustaría, reconoce que tiene que seguir relacionándose con él por su mascota. "Tenemos una perra en común", cuenta.

Rosana VS Miriam: "Nico dice fuera que está cansado de ella"

Rosana también ha estado presente en 'La isla de las tentaciones seis meses después' y ha dejado claro que no se cree la historia de amor entre Miriam y Nico'.

Nico y Miriam se han sentado juntos para hablar de su relación lejos de las cámaras. "Me cambia la cara, me haces feliz, me siento muy bien a tu lado. Es muy diferente a Gal·la, me da protagonismo en la relación. No estamos juntos, lo sabes porque no estoy preparado, el día que quiera estar contigo te lo diré", le ha confesado él.

"Me ha sorprendido porque sabía que había algo en él que le frenaba conmigo, pero yo estoy abierta a conocerle y voy a esperar lo que haga falta. Hubo momentos que me dolieron mucho, pero me ayudaron a descubrir que me gustaba de verdad. Fue todo muy intenso. No puedo luchar contra mis sentimientos, por mucho que se esté besando con una chica me sale luchar para que eso besos sean par mí", explicaba Miriam.

Sandra Barneda ha preguntado a Nico si había mantenido el contacto fuera con Rosana, la otra soltera con la que cayó en la tentación. "Rosana me habla para decirme que me invita a Mallorca, pero también se lo dijo a otro compañero. En la villa me lo demostró. La veía un poco dolida pero luego va y se mete en la cama con otro chico. No me hace sentir especial", dejaba claro Nico.

En ese momento, Rosana ha bajado las escaleras y se ha sincerado con sus compañeros: "Vaya cuento lleváis", ha asegurado. La tentadora ha explicado que fuera del programa Nico le escribió para decirle que no se arrepentía de nada. También ha salido a la luz, que Rosana ha seguido viendo a Álvaro, el exnovio de Rosario.

"Tú has jugado con mis sentimientos, estábamos encerrados en una casa y vi como el chico que me gusta se lía con otra en mi cara. Me lie con Álvaro porque ya estaba harto de esa situación. Surgió el momento, estábamos de fiesta… A mí Álvaro no me gusta realmente, tenemos una relación de colegueo. Vino a verme a Mallorca y surgieron cosas entre nosotros, pero ya está", cuenta Rosana.

Por si fuera poco, la soltera asegura que Nico ha hablado mal de Miriam. "Me parece un poco de risa desde mi punto de vista que estén de la mano, he escuchado comentarios de él fuera de que estaba cansado de ella. Estarán fingiendo un poco, que les vaya muy bien en su cuento de hadas", les ha deseado antes de marcharse.

Gal·la estalla contra Nico: "Eres un mentiroso"

Finalmente ha llegado el esperado reencuentro entre Gal·la y Nico. "Eres un mentiroso, llegaste vendiéndote como un futbolista super guay, y trabajabas como cerrajero. Dices que me quieres, mentira también", ha comenzado reprochándole ella.

Nico asegura que Gal·la quería que él se fuese a Málaga con ella, algo que la participante niega rotundamente. "¿Me meto con los dos en la cama? Estábamos de fiesta con unos amigos y dije que nos fuésemos a Málaga. ¿Para qué voy a querer a este menda detrás? Encima como un pringado me hizo la maleta para que fuese a ver al otro", aseguraba ella.

Nico ha explicado que actuaba así porque su ex le da igual, pero que ella sin embargo le amenazaba con no dejarle ver a la perra si quedaba con Miriam. "Es que no quiero que ella toque a mi perra", se ha justificado Gal·la.

Miguel de Hoyos se ha sumado al encuentro y Nico no ha podido reprimirse: "Te juro que te quiero hablar con el respeto, pero eres un sinvergüenza, un vende motos y un fantasma, la que se te ponga te da igual", le ha dicho al malagueño.