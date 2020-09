Marta duda de si está enamorada y hace su confesión más dura sobre Lester: "No me hace feliz"

La reacción de Marta a las imágenes de Lester: "Quiero ir a su casa a hablar con él"

Parece que 'La isla de las tentaciones 2' está dando mucho que pensar a Marta. Ella había reconocido que su relación con Lester estaba atravesando un mal momento, pero en 'El Debate de las tentaciones' hemos visto que le confesó a Kevin, uno de los solteros, que no tiene claros sus sentimientos.

"¿Estás enamorada?", le preguntó él. "No lo sé", respondió ella en lo que para Kevin claramente era una respuesta negativa. "Si él lo deja contigo a ver si tiene cojo*** de encontrar a otra igual. Cuando pasen los seis meses y eso se va a arrepentir. Eres una tía divertida, extravagante... Me da un coraje que no te lo crees ni tú. Tú vales mucho", le decía el soltero, que ya ha mostrado su interés en ella.

El desconsuelo de Marta tras la hoguera

Melyssa no será la única que próximamente querrá pedirle explicaciones a Tom tras la primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 2'. Las primeras imágenes que Marta verá de Lester no le gustarán nada. En 'El Debate de las tentaciones' hemos visto un avance exclusivo donde la participante no para de llorar.

"No tienes ni idea Sandra de todo lo que me ha hecho. Hace tiempo que no me hace feliz. Hace mucho tiempo que no me hace feliz", le dirá a la presentadora.

Después se marchará sola andando por la playa y despotricando de su novio: "Qué heavy, qué mentiroso, qué canalla. Es un mentiroso, ya me esperaba todo de él. Quiero ir a su casa por favor. Quiero hablar con él, por favor. Me siento engañada, me siento de todo. Vete a saber los fiestones que se ha montado en mi casa. Pagada por mí y por mi madre la casa. Yo se lo he dado todo. Toda mi vida, mi Universidad, mi todo".

Arantxa Coca, psicóloga: "Es una relación rota"