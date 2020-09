Rubén recrimina a Fani su actitud: "Yo nunca te dejé tirada"

Fani se sincera sobre Rubén: "No siento ni odio ni rencor ni amor por él"

Rubén y Fani vuelven a ver las imágenes de su relación en el programa

Fani y Rubén protagonizaron la aventura más sonada de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Ella quiso empezar una historia de amor fuera del programa pero el exfutbolista la rechazó. Desde entonces, su relación ha sido nula pero esta noche han vuelto a verse las caras en nuestro debate. Rubén ha querido zanjar de manera pacífica su comentada ruptura pero Fani ha reconocido que se alegra de todo lo ocurrido porque, dice, a día de hoy está mejor que nunca con Christofer.

La conversación pendiente de Fani y Rubén

Rubén ha venido al debate de ‘La isla de las tentaciones’ con un importante mensaje para Fani: “Ya ha pasado mucho tiempo, me preguntaron que si teníamos una conversación pendiente y simplemente era que, si nos cruzamos en los platós, me gustaría que no haya menosprecios. Yo te veo súper feliz con Christofer, me alegro de que te vaya súper bien y, por lo menos, quiero que tengamos esa cordialidad y ese respeto que nos merecemos”.

Fani ha escuchado atentamente a su extentación y le ha recriminado que esas mismas palabras podía habérselas dicho cuando volvieron de la isla. Una actitud que Rubén ha tachado de victimista: “Estoy un poco cansado de escuchar lo de que te dejé tirada”. Para él, su manera de actuar fue la correcta ya que realmente no tenían nada serio: “Nunca te he dejado tirada porque nunca te prometí nada”.

Algo con lo que Fani no ha estado de acuerdo: “No me prometiste nada pero estuviste un mes conmigo y, para mí, sí me dejaste tirada. Oye, que te lo agradezco porque si no hubiera pasado esto no me habría dado cuando de lo que realmente quiero a Christofer y a día de hoy no estaría con él”.

Echando la vista atrás, Rubén ha reconocido que los últimos días del reality se sintió “un poco agobiado” pero Fani considera que todo son excusas: “Tú tampoco me dijiste nada y estabas encantado de la vida”.

Los colaboradores les ponen contra las cuerdas

Además, fani ha agradecido que Rubén haya querido enterrar el hacha de guerra y ha asegurado que no siente nada por él: “No tengo un sentimiento de odio ni de rencor ni tampoco de amor”. Él, por su parte, tampoco cree que la llama de la pasión pueda volver a prenderse: “Ha pasado mucho tiempo y me alegro de que le vaya muy bien. Le tengo mucho cariño y siempre he dicho que me parece una tía estupenda”.

Eso sí, a los dos se les ha escapado una sonrisa tonta cuando Alonso Caparrós ha apostado a que ninguno sería capaz de mirar al otro durante más de cinco segundos sin reírse. ¿Hay tensión no resuelta?

Fani y Rubén vuelven a ver sus ardientes imágenes

Lo que está claro es que su historia en el paraíso se cobró una víctima directa: Christofer. Fani y Rubén han vuelto a ver juntos las imágenes de su paso por el programa y Fani no ha podido evitar pedir perdón nuevamente a su novio: "Me da mucha vergüenza y bastante dolor por Christofer porque no se merecía que le hiciera eso. Decir esas palabras tan crueles que dije fue innecesario y estoy arrepentida de lo que ocurrió. Ahora mismo no volverá a caer si voy con Christofer”, ha asegurado segura de su relación.