Melyssa huyó despavorida de su primera hoguera al ver lo que está haciendo Tom con las solteras

Melyssa estalló a más no poder en su primera hoguera viendo las imágenes de Tom con las solteras. La participante de 'La isla de las tentaciones 2' huyó despavorida del lugar visionando tan solo el primer vídeo, en el que su novio dejaba que una de las solteras le lamiese el cuello.

"Me piro. Que me da igual. Hijo de la gran p***. Es que no quiero saber nada más ya. ¿Tú te crees que le tiene que chupar la cara y tiene que dejarse? Qué hijo de p***", reaccionaba Melyssa rota en llanto.

El segundo capítulo de 'La isla de las tentaciones 2' terminaba justo ahí y todos nos quedábamos en vilo con el avance: Melyssa se fugó de Villa Playa cuando nadie la veía para ir a encarar a Tom. En 'El Debate de las tentaciones' hemos podido ver el primer encuentro de la pareja.

"¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado! He visto todo. Nunca más me vas a ver en tu vida", le dirá Melyssa a Tom totalmente fuera de sí. El participante y sus compañeros fliparán al ver a Melyssa allí.

"Es un juego", intentará justificar Tom. Pero su novia no comprará esa excusa: "No es un juego, yo no he hecho nada", le responderá gritando.

Las chicas se convierten en el máximo apoyo de Melyssa

En las imágenes también hemos podido ver cómo las chicas de Villa Playa han hecho piña. Ellas se convertirán en el máximo apoyo de Melyssa al consolarla tras la hoguera.

"No te arrodilles. Se pierde a la mejor mujer el mundo. Tus padres no querrían verte así. Este tío no vale un duro", le dirá Marta al verla totalmente rota.