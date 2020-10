Avance exclusivo de 'La isla de las tentaciones: tres meses después' | ¡Melyssa reconoce que tuvo sexo con Tom tras la ruptura!

Según Tom, fue Melyssa la que "no paraba de llamar todo el día llorando y gritando" . Unas declaraciones por las que Melyssa le pedirá una explicación tachándole de mentiroso.

Marta se enfrenta con Lester y Patricia

Por otra parte Marta asegurará que no siente ninguna pena por haber roto una relación de once años con Lester. Además, revelará que Patricia y Lester no habrían seguido su relación porque así se lo habría transmitido a ella por mensajes. Pero al parecer habrá más de una versión así que la tensión estallará.