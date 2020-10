Melyssa ya no ve a su caballero Tom: “Eres completamente lo opuesto a lo que decías”

Sandra estaba dispuesta a enfrentarse a Melyssa si volvía con Tom

Melyssa: "Quiero que me ayuden, quiero olvidar y ser feliz"

La hoguera de confrontación de Tom y Melyssa en ‘La isla de las tentaciones 2’ tuvo de todo, hasta imágenes inéditas que no vimos. El reencuentro de la pareja fue muy fuerte y Melyssa se enfrentó a un hombre que parecía tener claro que su infidelidad estaba justificada y que no iba a terminar con el amor de ambos.

Tras verles sufrir a ambos y de enfrentarse a una Melyssa con el corazón roto, Sandra Barneda quiso saber qué estaba sintiendo Tom en ese momento y se encontró con un “Mira Sandra es verdad que con su comportamiento me ha alejado un poco de Melyssa, pero la quiero… el día que llegamos a la casa me hiciste sentir mal… No estamos aquí para esperar en una esquina y ver si te quiero o no, había que darse cuenta de cuáles eran nuestros sentimientos”.

Ante estas palabras de Melyssa, no estaba dispuesta a quedar cómo la mala y no dudó en responderle: “Me quieres pintar como la mala, pero la vida me da la razón y tengo motivos para ser celosa… ¿No sientes vergüenza de verte así?”. Era tal la decepción que sentía la joven por el hombre que le había pedido matrimonio que no dudó en dejarle claro que de caballero tenía poco “Eres completamente lo opuesto a lo que decías, supuesto caballero… Cuando quiero, quiero de verdad, no como tú”.

El grito desesperado de Tom Brusse: "¡Necesito cariño!"

Aunque Melyssa parecía ser la única víctima de esta historia de amor, Tom ha querido que todo el mundo supiera que él se había dejado llevar porque no era del todo feliz en su relación. Al parecer, nadie le hacía el desayuno: “Hemos venido aquí por la confianza, los celos y me he dado cuenta de que no podía más, y me he dejado llevar… un ejemplo, Melyssa por la mañana no me da cariño y por la noche menos… ¡Necesito cariño! Sandra me busca por las mañanas, me pone café… Quiero estar feliz, no quiero estar así”.

Tom no siente que infidelidad signifique un punto y final con Melyssa

Melyssa no daba crédito ante la frialdad del hombre al que amaba y ha querido saber si le habían sido infiel por unas tostadas: “No darte cariño por la mañana, es ¿no hacerte el desayuno?”. Pero Tom estaba convencido de que relación con Melyssa no tenía por qué haber llegado a su punto final: “Esto yo no lo podría perdonar, pero olvidar, ¿avanzar? Si queremos estar juntos”.

Una puerta abierta a una reconciliación que Melyssa cerraba de golpe: “Yo no quiero seguir teniendo una relación con Tom, se ha acostado con otra chica, no hay ninguna posibilidad. He pasado del llanto a valorarme como persona, quiero que me ayuden a superar todo lo que me ha hecho y ser feliz de nuevo”.

Sandra llora desconsolada durante la hoguera: “Le voy a decir a Melyssa lo que pienso de ella a la cara”

Mientras que Melyssa y Tom se reprochaban sus comportamientos y ponían punto y final, hasta ese momento, a su relación, Sandra lloraba desconsolada en la villa. Tenía mucho miedo porque llevaban días advirtiéndola de que Tom le estaba utilizando: “Liseth no paraba de decirme te está utilizando, no te fíes… No creo que me esté diciendo las cosas solo para seguirme el rollo”.