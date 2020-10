Luzma se sincera sobre el lametón que desató la ira de Melyssa y sobre su guerra con Sandra por Tom: "Se metió en medio"

Durante la primera parte de 'El debate de las tentaciones' en mitele PLUS, Luzma ha analizado su paso como soltera por el programa . Y no se ha cortado nada en hablar largo y tendido.

Luzma se justifica por el lametón que molestó tanto a Melyssa

"No me esperaba para nada que Melyssa se metiese en la villa. Cuando de repente escucho '¡Desgraciado!' nos asomamos al balcón y pensábamos que era Melany, de la edición anterior. Porque como había entrado Andrea... Yo a Melyssa no la conozco pero a mí me dio pena porque no cualquier persona se arriesga a ir de una villa a otra sin rumbo para cantarle a sus novio las 40", confesaba Luzma.