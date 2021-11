Fani alude a la vida personal de Suso para defenderse

Belén Esteban es ovacionada por el plató por su zasca a Fani

Los colaboradores consideran un "golpe bajo" las palabras de Fani

Belén Esteban ha debutado este lunes en ‘El debate de las tentaciones’ y ha empezado bien fuerte. Ha tenido un encontronazo con Fani Carbajo y sus palabras han recibido una enorme ovación por parte del público.

Los colaboradores estaban comentando la historia de idas y venidas de Álvaro y Rosario en su relación. Para Kiko Matamoros, la pareja estaba prácticamente rota antes de entrar en el programa porque los dos habían recurrido varias veces a la venganza y a las infidelidades. Suso se ha mostrado en desacuerdo con su compañero y cree que, a pesar de los cuernos, la relación puede reflotar: “Por qué no, mira Christofer y Fani, se han perdonado muchas veces y ha triunfado el amor”.

Fani no se ha tomado nada bien esa alusión a su relación y ha arremetido contra Suso: “A mí no me compares. Tú también has tenido tus cositas con tu novia Amanda y acabas de volver con ella”.

Belén Esteban defiende a Suso

En el plató no ha gustado nada que Fani hablase de la vida personal de Suso para defenderse. A Kiko Matamoros le ha parecido un golpe bajo y Suso no ha entendido bien la causa de esa reacción, cuando su intención no era decir nada de la pareja de la colaboradora.