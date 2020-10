Las bonitas palabras con las que David Castelló se despide de 'La isla de las tentaciones': "Sois demasiado grandes"

“Como todo en esta vida, hasta nosotros mismos, tiene un principio y un final. Muchas veces nos centramos en cómo empieza o termina algo, olvidándonos del recorrido y de todo aquello que nos llevamos con nosotros durante el viaje. Hoy que ponemos fin a toda esta experiencia , puedo decir que me llevo personas, ya que antes de ir, ese era mi miedo. Cuando hablamos de televisión, muchos piensan que en la tele sólo va gente vacía y sin propósitos en la vida. Esta gente me calló la boca y bien callada. Gracias a todos porque sin cada uno de vosotros la experiencia hubiese sido totalmente diferente. Sois demasiado Grandes ”, escribía el alicantino junto a una fotografía en la que aparece junto Matías, Edu y Kevin.

Melyssa, su vínculo más especial

"Estos días, no paraban de llegarme mensajes rollo: 'Dime que acabas con Melyssa, hacéis súper buena pareja, habéis estado los dos en Portugal...' Hoy se puede decir todo, se puede decir que me la llevo, que me la llevo como colega. Probablemente no iba a la Isla a romper una pareja o a buscar el amor y así ha sido. Pero, lo que tampoco sabía es que me iba a llevar esto. Una conexión tan guay en la que los dos teníamos las cosas demasiado claras. Creo que te he conocido en uno de los peores momentos de tu vida y, ¿Sabes? Aún así, seguías teniendo luz, un poco apagada, pero la seguías teniendo. No soy nadie aquí para dar consejos… pero nosotros, lo hemos visto desde fuera, fuera de esa venda que tenías en los ojos", comenzaba escribiendo.