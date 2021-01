Los chicos alucinan tras ver la actitud de sus novias en la otra villa: "Somos unos parguelas"

Sandra Barneda sorprendió a los participantes en mitad de la noche

Los chicos han podido ver las primeras imágenes de sus parejas con los solteros

Al contrario que Jesús, Diego y Manuel, Hugo y Raúl no creen que las imágenes sean para tanto

Cuando los chicos se metieron al jacuzzi para disfrutar de un relajante baño con las solteras, lo último que imaginaban era recibir la visita sorpresa de Sandra Barneda. La presentadora apareció en mitad de la noche con una tablet y pronunció la frase más temida de todos los participantes del reality: "Hay imágenes para vosotros".

Hugo, Manuel, Diego, Raúl y Jesús vieron como las chicas se habían integrado a la perfección en la otra villa e incluso que ya surgían los primeros tonteos. Tras visionar las imágenes, sus caras eran un poema.

"Me da coraje porque el otro día cuando se despidió de mí decía que ojalá pasara rápido porque quería tener el mismo ritmo de vida que antes y ahora dice que no se quiere ir. Si no quiere volver a su vida de antes es que no quiere ver a su novio. Me ha hecho sentir lo que nunca quería sentir aquí. Que puede que encuentre a otra persona y quiera avanzar sin mí", se ha quejado Manuel.

"Somos unos parguelas, a mí lo que no me mola nada es que Lola se aparte del grupo y tengan ese tonteo. Me ha sorprendido la verdad, aunque sé que de fiesta es así", ha añadido Diego.

"Prefiero ni opinar, nosotras estamos guardando un respeto real y ellas no. Yo en esta casa también veo que nadie busca su tentación"

"Yo no vi las imágenes tan heavys", opinó Hugo. "Yo veo a mi novia pasándoselo bien y eso me gusta". Raúl por su parte coincidía con la opinión del Gallego: "No vi nada que me descuadrase de Claudia".

La luz de la tentación se activa tres veces