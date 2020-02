La entrevista de Christofer tras su vuelta con Fani: "Todavía no confío en ella al cien por cien"

Christofer ha contado cómo fue su reencuentro con Fani en 'La isla de las tentaciones' . Está siendo difícil porque nunca pensé que esto fuera a tener tanta repercusión. Cuando Fani llegó a Madrid lo primero que hizo fue llamarme . Yo colgaba pero en el fondo quería cogerla. A pesar de todo la seguía queriendo . No tarde mucho en aceptar la llamada. A los dos días hablé con ella y me dijo que estaba muy arrepentida y que necesitaba verme. Al día siguiente quedamos en una cafetería de Atocha. Estaba muy delgada.

"Ha habido discusiones, reproches...Cuando me dijo que no estaba enamorada de mí no me lo creí. Se dejó llevar de tal manera que se olvidó de mí. El primer beso fue con muchas ganas porque a pesar de todo le quiero mucho", ha explicado el novio de Fani.