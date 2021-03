En su reencuentro seis meses después, explicaron que eran "exnovios que están bien juntos" . Raúl explicó las ansias de experimentar de Claudia a sus 23 años así que había decidido romper la relación sabiendo que ella no se iba a atrever.

Pero en 'El debate de las tentaciones' el brillo en sus ojos al mirarse el uno al otro ha vuelto. "No estamos juntos pero estamos mejor, sería esa la definición. Antes teníamos más problemas por la isla y ahora está más olvidado, estamos mal calmados", decía Claudia. "¿Estáis enrollados?" , preguntaban en el plató. ¡Y la respuesta era que sí! Aunque están yendo poco a poco y viendo cómo les va llevando la vida.

Claudia estalla contra Toni

Con quien parece que Claudia ha cambiado por completo es con Toni . Después de la ruptura con Raúl tuvieron "algo" pero quedaron como amigos. Sin embargo, ahora la canaria no quiere saber nada de él.

"No es sincero. Eres un fantasma y un sinvergüeza. A mí me han llegado cosas que las puedo enseñar porque están en redes sociales. Un vídeo de Tik Tok que borraste super denigrante que decía una tía 'quien tenga el pito más grande' y respondías que 'por eso se fue con el vendemotos' (así le llamaba Raúl). Y te dijeron que si me pusiste a cuatro y pusiste un emoji sonriente", soltaba dejando a los colaboradores boquiabiertos.