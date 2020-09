La primera hoguera de Melyssa no fue nada fácil. Vio cómo Tom estaba pasándoselo en grande en Villa Playa tonteando con más de una soltera . De todas ellas le preocupó de especial manera Sandra, una chica que ve muy parecida a ella y con la que cree que "Tom se está comportando como si fueran novios", dijo entre lágrimas.

"He estado vigilando las cámaras y he estado a punto de salir corriendo. Te juro que llego. Yo sé que llego", le contaba a sus compañeros que no daban crédito a su idea de irse andando kilómetros sin saber del todo cuál era la dirección.