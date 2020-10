De la propuesta de Alessandro a Patri, a los inicios de Melodie y Beltrán: los momentos más románticos de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'

Recordamos las escenas más tiernas del reality

'La isla de las tentaciones' ha terminado. Aunque las luces de la Villas se han apagado, el programa nos ha regalado grandes momentos que no nos serán fácil de olvidar. República Dominicana ha sido testigo de como Lester y Marta ponían fin a su relación de once años, de como Melodie cerraba la puerta de su antigua vida junto a Cristian y empezaba un nuevo camino junto a Beltrán, de como Melyssas abandonaba el programa convertida en toda una heroína y de como Rosito ardía en las brasas de la última hoguera entre Pablo y Mayka.

Los participantes del reality han vivido momentos muy duros, y para algunos su vida ha dado un giro de 180 grados. Sin embargo, en la isla también han sido protagonistas de verdaderas escenas de película. Recordamos los momentos más románticos que nos ha dejado la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'.

La hoguera de confrontación de Inma y Ángel

Inma y Ángel no pudieron soportar la distancia. Ninguno de los dos fue capaz de integrarse con sus compañeros sabiendo que su pareja estaba en la otra Villa. Es por eso que la de Montequinto pidió una hoguera de confrontación para reencontrarse con su novio. "Me va a costar la salud, no me imaginaba que el separarme me iba a afectar tanto. Ahora mismo lo que más quiero en el mundo es ver a mi novio. No puedo, quiero verlo, quiero hablar con él, yo quiero una hoguera de confrontación, Sandra", dijo a penas unos días después del inicio del programa.

El reencuentro fue de lo más emotivo: ambos comenzaron a llorar nada más verse. "Sabía que podíamos separarnos e intentar probar esto a ver si se me quitan los celos, Me da igual lo que hable la gente, me importas tú y esto me ha enseñado a ser menos celosa. Me va a costar la salud", le advertía Inma a Ángel pidiéndole irse juntos a casa. "Me gustaría que tuviéramos un hijo juntos y que nos casáramos".

"Vamos a tener un hijo y nos vamos a casar. Estaba seguro de que nos íbamos a ir juntos y estaba seguro de que era la mujer de mi vida", le dijo él muy feliz.

El primer beso de Marta y Dani

Marta llevaba once años de relación con su novio Lester. Sin embargo, la canaria no puedo evitar caer rendida ante los encantos de Dani nada más pisar 'La isla de las tentaciones'. Poco a poco un vínculo especial se fue forjando entre la exconcursante de 'GH16' y el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hasta que entre caricias y miradas complices llegó su primer beso en la piscina de la Villa.

El reencuentro entre Andrea y Óscar

Andrea y Óscar tuvieron una intensa historia de amor en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. La exnovia de Ismael decidió poner fin a su romance con el murciano y comenzar una nueva vida junto al soltero. Sin embargo, una vez fuera del programa la cosa no terminó de cuajar. Ambos han vuelto a República Dominicana como tentadores en 'La isla de las tentaciones 2'. Al ser preguntada por el malagueño, Andrea no podía evitar derrumbarse.

Melodie decide empezar una nueva historia junto a Beltrán

A pesar de que Cristian estaba decidido a pedirle Matrimonio a Melodie, la alicantina descubrió en 'La isla de las tentaciones', que la vida que había llevado hasta ahora junto a su novio Cristian no le hacía feliz. "Yo sé que en el fondo tú me quieres a tu manera, pero es que esa manera no me vale. Llevo muchos años poniendo ilusión a una relación que solo me ha dado tormento, lágrimas y sufrimiento", sentenciaba. En un primer momento quiso marcharse sola del programa, pero tras una conversación con Beltrán, decidió darse una oportunidad con el soltero.

Alessandro le propone a Patri irse a vivir juntos