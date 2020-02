La emotiva carta de Gonzalo a Susana, Íntegra: "No entiendo cómo has podido recoger seis años de nuestra vida en una maleta"

" A día de hoy no has tenido el valor de darme una mera explicación"

Gonzalo no se sentía lo suficiente fuerte como para reencontrarse con Susana en 'La isla de las tentaciones seis meses después'. Sin embargo, ha querido estar presente de alguna forma escribiendo una bonita carta a la que fuera su novia durante seis años. A parte del fragmente que Susana ha leído en la tablet, el texto era más extenso.

El propio Gonzalo se ha encargado de publicarlo en sus redes sociales

El propio Gonzalo se ha encargado de publicarlo en sus redes sociales

La carta de Gonzalo

"En primer lugar, quiero decir que nada me habría gustado más que estar ahí, esta noche, feliz y alegre como he sido siempre. Pero Susana, tú me conoces muy bien y sabes que si no estoy allí es porque no me quedan fuerzas después de todo lo que ha pasado.

Estos 6 meses me han desgastado como si fuesen años. Te he perdido a ti, a lo único que daba sentido a mi vida, y aún me machaco constantemente intentado comprender el por qué.

Horas y hora soñando despierto, reviviendo nuestra idílica y maravillosa aventura. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta del valor que tienen los pequeños detalles. En su momento no era capaz de apreciarlos y ahora no puedo dejar de echarlos de menos. Cantar desenfrenados en el coche, esperar a que salgas de al ducha para ponerte el albornoz y que no pases frío o el simple hecho de compartir una mirada cómplice que me diga: "Tranquilo Goncha, todo está bien". Me destroza el alma recordarlo

No entiendo cómo has podido recoger 6 años de nuestra vida en una maleta. No sé por qué aún a día de hoy no has tenido el valor de darme una mera explicación. Yo la necesitaba

Poco a poco comienzo a dar respuesta a todo. Haber estado hoy ahí solo iba a suponerme más dolor. Espero que me comprendas.

Después de todo este tiempo, solo tengo una cosa clara. Con las luces de los focos nació una bonita historia de amor que se apagó en las brasas de la última hoguera. Y una parte de mí se quedó allí con ella.