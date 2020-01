Fani y Rubén suben la temperatura y Christofer, resignado, abre los ojos: "Él no la va a querer como yo"

Christofer ha descubierto que "Fani no estaba tan enamorada como decía"

Andrea y Óscar han protagonizado un apasionado encuentro sexual bajo las sábanas

Álex y Fiama se han vuelto a ver en la hoguera de confrontación

Tras descubrir la infidelidad de Fani, Christofer echó a correr por la playa al grito de: "¡Estefaníaaaa!", los chicos intentaron apoyar a su compañero. Fani se sinceraba con Rubén y le confesaba que tenía "la cabeza echa un lío". "Él estaba mal mal y mal", le ha explicado pidiéndole que le dejara un rato para estar a solas.

A pesar de su pequeña discusión, la relación entre Fani y Rubén sigue estrechándose. "Hemos vuelto a tener nuestro momento de pasión. Yo le noto que de aquí a nada explota el pobre. Y encima yo que también me dejo llevar", ha explicado la novia de Christofer tras un acalorado momento con el soltero. Además, Rubén se ha abierto en canal y le ha confesado a Fani todo lo que siente por ella.

Christofer ha llegado a la ceremonia de la hoguera con la esperanza de poder salvar la relación con Fani, sin embargo, ha descubierto que su novia sigue avanzando con el soltero. "No me afecta su dolor, no lo veo sincero. Creo que no estaba tan enamorada como ella se pensaba o me decía. Se va a dar un golpe muy duro. Él no la va a querer como yo", ha dejado claro.

Andrea también avanza con Óscar

Aunque Andrea tenía claro que quería esperar para dar un paso más con Óscar, la novia de Ismael no ha podido resistirse a pasar la noche junto al malagueño. "Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía", ha contado ella.

Ismael se ha derrumbado tras ver el acercamiento entre su novia y el soltero y se ha marchado de la hoguera. "No termino de entender como una persona que me ha prometido fidelidad y me ha dicho que era el hombre de su vida lleva demostrándome que realmente le importo una mierda desde el primer día. Siento cierto asco ahora mismo", ha confesado.

Ismael se ha cansado de Andreína y Mimi y se ha centrado en otra de las solteras, Andrea. Durante la fiesta ha decidido darle un beso y contarle que no tiene malas intenciones con ella. "Déjate llevar y no pienses tanto", le ha aconsejado.

La hoguera de confrontación