Ismael descubre que Andrea ha tenido sexo con Óscar: "Siento asco"

Ismael ha vuelto a ver imágenes de Andrea y Óscar besándose: "Cada vez que hay hoguera lo paso peor. Me dan vergüenza estas imágenes. No termino de entender como una persona que me ha prometido fidelidad y me ha dicho que era el hombre de su vida lleva demostrándome que realmente le importo una mierda desde el primer día. Siento cierto asco ahora mismo", ha comenzado diciendo.