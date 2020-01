Rubén se sincera con Fani: "Has despertado en mí una bonita conexión"

" Yo lo único que sé es que no voy a joder una relación de siete años por hacer un paripé aquí , yo si me lío contigo es porque de verdad tengo un sentimiento hacia ti. Yo necesito realmente saber lo que tú sientes por mí, de qué manera te gusto. No quiero que estés enamorado de mí, pero necesito que me dejes claro que te gusto de verdad y que no es un paripé por nada de aquí " le ha pedido Fani a Rubén tras ver lo mucho que está sufriendo Christofer.

"Yo no me doy un beso contigo, si no me gustas, obviamente, me siento muy atraído hacia ti. Es como si me doy un beso con un arbusto si no me gustases. Has despertado en mí una bonita conexión, una complicidad, mirándonos ya sabemos lo que nos queremos decir. La gente no lo ve, pero tú y yo sí lo vemos y eso es lo bonito para mí", le ha respondido el soltero