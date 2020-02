Gonzalo confiesa que lleva seis meses sin sexo y provoca un debate entre Suso y Sandra Barneda: "Te llevas todo a lo polémico"

Suso ha preguntado a Gonzalo si lleva seis meses sin mantener relaciones sexuales . El sevillano ha asentido y Sandra Barneda ha animado al colaborador a que se lo preguntase también a Susana. "Yo es que a una señorita no se lo pregunto por respeto", ha explicado él.

"Que antiguo. Tú te crees que los hombres tienen una necesidad sexual mayor que las mujeres", le ha dicho la presentadora. "Es que para mí no es elegante preguntárselo a una mujer. A Él sí porque le conozco, tnego confianza con él. Sandra tú te lo quieres llevar siempre al lado polémico y a mí no me gusta eso"