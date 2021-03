¡Sube la temperatura! Diego y Carla dan rienda suelta a la pasión en el dormitorio

Diego y Carla están cada vez más cerca . El cántabro llegó muy enamorado de su novia Lola, pero sintió una gran decepción al verla tontear con Simone. Su actitud cambió radicalmente, y aunque la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' todavía no había caído en la tentación, no pudo evitar terminar besándose con Carla .

" Cada vez está siendo más complicado controlar las ganas y los impulsos que sienten las personas cuando se gustan. Me apetece dormir con Diego porque nos gustamos y me ha nacido. Nos estábamos besando, estábamos supera gusto, cada vez más juntos, pero al final…nos dormimos haciendo la cucharita", comentaba Carla a la mañana siguiente. " En los brazos de Diego se duerme muy bien , me siento como muy protegida y eso me gusta en un chico".

Carla estalla contra Lola en la hoguera

Carla ha protagonizado un duro cara a cara con Lola en la hoguera . Me avergüenza su comportamiento. Realmente empezó conociendo a Simone y en menos de 24 horas estaba haciendo la mitad del Kama Sutra con otro chico. Yo con Diego he sido súper poco a poco , ha sido hasta romántico siempre", ha explicado la tentación.

"Que feo que una mujer juzgue a otra, yo he hecho lo que me hadado la gana. No estoy orgullosa de cómo lo he hecho, pero sí de lo que he acabado sintiendo. No hace falta que vengas tú a decirme nada", ha asegurado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'