Hugo y Lara se enfrentan a Susan, que sigue manteniendo que él no está enamorado: "Una persona no hace eso"

Susan fue la soltera que mintió a Lara sobre los sentimientos de Hugo

Hugo y Lara cuentan en qué punto está su relación tras la pedida de matrimonio

La pareja se enfrenta a Susan por defender que el gallego no está enamorado

Hugo y Lara han superado con creces 'La isla de las tentaciones 3'. La pareja dio el paso de lanzarse a esta aventura extrema como una última oportunidad para consolidar su relación. Durante años habían tenido multitud de idas y venidas por las ansias de libertad del gallego. A pesar de que ambos tenían miedo de romper, lo cierto es que es que su vivencia ha terminado en forma de anillo de compromiso.

En 'El debate de las tentaciones' la pareja entraba de la mano y sonriente. "¡Hemos sobrevivido!", decían tras ser la única pareja que ha salido reforzada de esta edición del reality. Durante semanas les vimos compartir todas sus emociones y sentimientos, algo por lo que Sandra Barneda les ha dado las gracias, en especial a Hugo.

"Creo que las emociones se tienen que expresar. Pero al final existe este estigma de que, como decía Miguel Bosé en los setenta u ochenta, los chicos no lloran. Y no es verdad. Hay que expresar en ese momento lo que te está pasando. Y yo creo que al principio te daba vergüenza pero luego has cambiado", reflexionaba con el gallego. "Me cambió totalmente", reconocía él.

Por su parte, Lara se mostraba feliz por el resultado. "Estoy muy orgullosa de él. No pensaba que fuéramos a salir de allí así. Estoy encantada".

Susan responde por su mentira ante Hugo y Lara

Pero Hugo y Lara no solo se echaron de menos en la isla, sino que también tuvieron que superar una mentira que dijo Susan y que podría haber significado el fin de la relación. La soltera pudo hablar con Lara en la hoguera de solteros. La gallega le preguntó si su novio estaba enamorado de ella y Susan respondió que "no".

Posteriormente, Susan le dijo a Hugo que le había dicho que "Sí" a Lara. Pero el remordimiento de conciencia pudo con ella así que acabó confesando. Ahora en 'El debate de las tentaciones', la venezolana les ha tenido cara a cara para rendir cuentas.

"Yo en ese momento sé que actué fuerte. Estaba muy brusca y te pido disculpas. Pero yo di esa opinión porque así lo consideraba", soltaba. Los colaboradores reaccionaban con asombro y se le echaban encima. "Yo siempre he considerado que una persona que está enamorada no actúa como hizo él contigo", explicó refiriéndose al pasado que Hugo ha reconocido, donde no se portó bien con Lara.