Hugo se enfrenta a su primera hoguera viendo imágenes de lo que está haciendo su novia, Lara

El participante de 'La isla de las tentaciones 3' tiene miedo de que Lara le deje

Hugo y Lara han roto hasta en cinco ocasiones en el último año

Después de que sonase 'La luz de la tentación' en Villa Playa hasta en tres ocasiones, los chicos se han enfrentado a su primera hoguera con Sandra Barneda. Con la presentadora verían imágenes de lo que están haciendo sus novias con los solteros en Villa Montaña. Y el primero en enfrentarse a tal situación ha sido Hugo.

Antes de ver nada, el gallego confesaba que tiene mucho "miedo de perderla". Llevan juntos cuatro años de los cuales en el último han llegado a romper hasta en cinco ocasiones. Nunca por terceras personas, sino por las ansias de libertad de Hugo.

"Tengo miedo porque le fallé muchas veces y eso puede repercutir en que se dé cuenta que no está 100% enamorada o que no quiere estar conmigo", confesaba. Así que para no perderse ningún detalle, decidió que sus compañeros visionasen con él las imágenes.

"Si mi destino es no estar con Hugo, no estaré con él"

En primer lugar, Hugo vio qué había sucedido en la primera cita que ha tenido Lara con uno de los solteros, Javier. El encuentro en sí no le preocupó ya que creía que a ella no le gustaba el soltero.

"Lo he visto, sinceramente, no me preocupa. No veo en Lara una mirada de complicidad o la mirada que me ponía la primera vez que la vi en una discoteca. Creo que puede coincidir en gusto con el chico pero creo que no le gusta", valoró.

Pero lo que sí le preocuparon fueron el resto de imágenes en las que Lara ha mostrado sus dudas acerca de la relación. "Si mi destino es no estar con Hugo, no estaré con él", "Me pregunto si todo me compensa" o "Tengo miedo a darme cuenta que no quiero estar con él", habían sido algunas de sus declaraciones.

Hugo entornaba el 'mea culpa' una vez más. "Está diciendo una realidad. Como que es masoca ella y yo le digo de volver y vuelve. Y no van una, dos o tres, van más. Yo me doy cuenta que ya es como la oportunidad final. Quiero estar con ella 100%. Quiero pensar que también dijo cosas bonitas de ti", concluyó Hugo.

Hugo llora por la separación con Lara