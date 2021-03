Hugo, tras no ver imágenes en la tercera hoguera: "Lara puede haberla liado parda"

El programa decidió que Hugo no viera imágenes en la tercera hoguera

Lara ha aprendido a controlar sus celos en el programa

Los participantes nos cuentan en exclusiva cómo se sienten tras la hoguera

En la tercera hoguera de 'La isla de las tentaciones', el programa decidió que Hugo no vería las imágenes de su pareja en la otra villa. El gallego se vino abajo y rompió a llorar.

Quiero creerme que todo es positivo, que no está haciendo nada del otro mundo. Me encantaría que fuera así. Que fuera la Lara de siempre, la que yo conozco, la que me enamoró y la que no había otro más que yo", explicaba el exconcursante de 'Gran Hermano' emocionándose. "Es duro porque me gustaría ver imágenes. Quiero creer y estoy convencido de que ella ni se lió ni se acostó con nadie. Confío en ella. Tiene unos valores y confío en que es así", añadía.

Poco después, el participante nos contó en exclusiva cómo se sentía.

"Después de la tercera hoguera me siento bastante bien. No tuve imágenes, sí que es verdad que quiero pensar que no hay nada malo que me pudiera molestar y que por eso no me las pusieron, pero también se me pasa por la cabeza que Lara la haya podido liar parda", cuenta Hugo.

"Quiero confiar en Lara y confío al 100%. Por otra parte me jode un montón ver a Raúl, que considero mi amigo. Está destrozado y me siento súper identificado porque duele más lo que dice Claudia en el vídeo que un simple beso. Pero bueno, a levantar cabeza", añade el de Pontevedra.

Lara: "Espero que Hugo sea inteligente"