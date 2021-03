¡Hugo le pide matrimonio a Lara y a Sandra Barneda que sea la madrina!

"Por un lado me gusta ver las imágenes por otro no porque no estaba 100% seguro de que era la mujer de mi vida. Allí me di cuenta al momento. Después de la isla maduré, tenemos nuestros enfados como todas las parejas pero ahora doy el brazo a torcer, que antes me costaba mucho", ha confesado Hugo. "Él dijo que me iba a costar más a mí la distancia, pero fue al revés. En la primera hoguera ya estaba llorando. Si te digo la verdad, pensé que ‘La isla de las tentaciones’ nos la puso el destino para que rompiéramos ya para siempre. La relación no estaba yendo bien, no había confianza entre nosotros, y si no confiábamos el uno en el otro. ¿A dónde íbamos?", ha explicado Lara.