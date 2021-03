Hugo y Lara se van juntos después de protagonizar la hoguera más romántica: "Un despertar sin ti no lo quiero"

Hugo y Lara superan 'La isla de las tentaciones 3' y se marchan juntos con un romántico desenlace

Hugo, a Lara: "No paré de repetir que estoy enamorado de ti"

Lara: "Me ha sorprendido Hugo, estoy muy orgullosa de él"

Hugo y Lara son el claro reflejo de que 'La isla de las tentaciones 3' es una prueba de amor durísima, pero si se supera la relación se ve más reforzada que nunca. La pareja ha vuelto a verse en la hoguera final después de estar semanas separados. Semanas en las que no han dejado de pensarse y de valorar los pros y contras de su noviazgo. Después de todo, Hugo y Lara tienen claro que quieren estar juntos. ¡Y lo han decidido en una de las hogueras más románticas de la historia del reality!

Hugo era el primero en llegar a la hoguera con Sandra Barneda. Muy nervioso, temía cómo podía ser el reencuentro con su novia. "Me encantaría ver a una Lara receptiva y que estuviera igual de contenta que lo estoy yo por este día. Pero no sé lo que me voy a encontrar. Yo desde los primeros días me di cuenta de que estaba enamorado de ella porque cada vez que pasaba me dolía más estar separado de ella", le confesaba a la presentadora.

Pero nada más verse, Lara y Hugo cruzaron miradas con las que le salía una risita. Se fundieron en un abrazo diciéndose 'Te quiero'. Hugo no tardó en besarla. "Te voy a pintar", le respondía Lara preocupada por sus marcas de pintalabios. Al gallego no le importaba nada.

La pareja protagonizaba una emotiva escena. Lara se sentaba en el lugar indicado en la hoguera pero Hugo movía su asiento al de ella. No quería estar más tiempo separado de ella. No obstante, la notó un poco seria. "Me temblaban hasta las piernas al verle. Tenía muchas ganas, aunque quiero explicaciones. Quiero ver también otro Hugo", explicaba Lara.

Lara le pide explicaciones a Hugo por sus acercamientos a las solteras

La hoguera final era el escenario ideal para que los participantes hablasen sobre todo lo que habían visto del otro en el resto de hogueras. "¿Quién es Mari?", se preguntaba Lara ante lo último que había visto de Hugo, que le dijo a la soltera que tenían muchas cosas en común. El gallego le explicó que era cierto pero que eso no implicaba nada más.

Lara también le preguntó por Susan, la soltera venezolana. "Susan es una mentirosa porque dijo que yo no estaba enamorado. Si hay una cosa que repetí es que estoy enamorado de ti, que quiero un futuro contigo y que quiero todo contigo, Lara. Te lo juro. Lloré mil veces", confesaba Hugo. "¿Lloraste? No te creo", respondía Lara. Hugo le aseguró que sí.

En especial hubo unas imágenes nuevas que no gustaron nada a Lara. Un momento puntual en Villa Playa donde Hugo le regaló a una de las solteras, Mari, un helado que había hecho él. Para la gallega ese gesto significaba darle esperanza a la otra persona.

"Creo que ha hecho más él que yo. Yo la actitud que he tenido con todos mis compañeros ha sido en general. Amigos. Yo no le he dicho a ninguno que tenía cosas en común, que podría tener algo, no le hecho ningún detalle... Me molesta. No entiendo porqué le hace un helado", exponía.

Su novio confesaba su 'jugarreta': "No lo quería decir porque quedé de p*** madre, pero yo el helado lo hice para mí y luego cuando llegamos de la hoguera Mari dijo que era su cumpleaños. Se lo regalé por quedar bien".

Por otra parte, Lara había tenido muchas dudas sobre su relación. A menudo Hugo se había ausentado por largos periodos de tiempo. Lara no quiere eso en su vida. "Todo lo que he dicho es verdad. Creo que no se merece estar conmigo lo pienso y de que no estoy enamorada pienso que sí estoy enamorada pero que no estoy ilusionada", revelaba.

A Hugo no le pillaba de nuevas: "Me duele escucharlo pero lo escuché más veces fuera de aquí. Como te dije tuve muchos errores de que me agobio y no sé hablar. Ella y yo cuando tenemos ideas diferentes vamos con esa idea hasta el fin del mundo. No soy capaz de hablar de cosas pero al salir de aquí lo voy a intentar", le prometió a su novia.

Hugo y Lara ponen fin a 'La isla de las tentaciones' con un romántico desenlace

El último vídeo para Lara fue toda una sorpresa. Todos los momentos en los que Hugo se había venido abajo por lo mucho que la echaba de menos.

Lara no se lo esperaba porque nunca veía llorar a Hugo. Sandra Barneda, muy emocionada por este encuentro donde a ambos les brillaba la mirada, animaba al participante a decirle a su novia todo lo que sentía: "Para empezar que te quiero con locura. Que un despertar sin ti no lo quiero. Para mi eres la mujer de mi vida y que te quiero, Lara", decía.

"¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones'?", preguntó después la presentadora. "Con mi novia Lara", respondía con una amplia sonrisa. Ella daba luego la misma contestación: "Con mi novio Hugo. Yo sabía que estaba enamorada de él. Tenia dudas pero se ha comportado como nunca hubiera esperado y estoy muy orgullosa de él".

La especial invitación de Hugo y Lara a Sandra Barneda

Si hay alguien que ha vivido muy de cerca la historia de Hugo y Lara ésa es Sandra Barneda. La presentadora se emocionó en muchos momentos al empatizar con los sentimientos de Hugo. Por eso celebró como nadie que se fuesen juntos.

Mientras la pareja comenzaba el sendero de antorchas fundidos en un abrazo, se giraban un momento para despedirse de Sandra: "Si hay boda te invitaremos", le dijeron. La presentadora, agradecida y emocionada, les deseaba lo mejor.