Lola habló con Simone para explicarle los motivos que la llevaban a no avanzar con él. "Me he dado cuenta de que estoy enamorada de mi pareja, quiero a mi novio y quiero arreglar mi relación. Quiero que vea que he puesto de distancia. Es verdad que me he dado cuenta de que yo necesito cariño y necesito vivir, pero quiero que sepa que lo quiero con él", le dijo al soltero.