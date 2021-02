Marina cayó en la tentación con Isaac

Jesús terminó besándose con Stefany

A Jesús le han dolido mucho las imágenes de su novia con el soltero

Los chicos se han enfrentado a su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Jesús ha sido uno de los más afectados al descubrir la infidelidad de Marina con Isaac.

"Siento que he fallado pero a la vez que no, porque ya había sido traicionado por ella. A nadie le gusta ver estas imágenes. No la reconozco, ella me dice que sale por ahí y no se arrima a nadie. Incluso su madre me dice que ha salido con ella y se da a respetar. Quiero creer que no está sintiendo amor por Isaac, atracción física sí, cariño puede que también, pero amor no, si me dice que sí miente porque la conozco", ha comentado al ver las primeras imágenes en las que su novia aparecía bailando con el soltero.

Poco después, Jesús ha descubierto que su novia le ha sido infiel con Lobo. "Me provocan vergüenza estas imágenes, dolor y vergüenza, por su familia y por la gente que la queremos. Ha cruzado el límite de que no se ha respetado ella misma. Si no te respetas a ti misma, ¿de qué vales?, ¿de qué sirves?. No me va a dar el impulso de ‘como tú estás haciendo esto, yo te voy a rematar más fuerte’. No he venido a un partido de tenis, he venido a demostrar lo que valgo y a disfrutar la experiencia", ha estallado el sevillano.

"No me merezco este dolor porque nunca le he dado un motivo para ello. Si te digo que no estoy jodido te miento", ha confesado.

Marina da un paso más con Isaac

La temperatura ha subido entre Marina e Isaac que han terminado durmiendo juntos. ""Me empezó a besar. Lo sentí muchísimo. Tanto erotismo y tanto todo, una se pone. Pero no pasó nada. Ese es un escalón muy grande que quiero reservar para otro momento. Hubo un momento que me dio un chispazo y dije que tenía que volcar la foto con Jesús. Me sentía como un poco observada", comentaba Marina.

"Tengo una tensión sexual debajo de las sábanas que me pone malo. Esas caricias con Marina, es que me ponen tonto. No puedo estar más de cinco minutos parados porque iría a más", confesaba por su parte Lobo.

Jesús se deja llevar con Stefany

Por otro lado, Jesús ha caído en la tentación con Stefany. "Tú y yo teníamos unas miradas el primer día que decía 'le da la cita Manuel pero me mira a mí'. Si no te hubieses ido con Manuel te hubiese besado porque es lo que me sale. Pero no me fío de ti", le ha comentado el novio de Marina a la soltera.

Entre confesiones y miradas cómplices ha llegado el primer beso entre Jesús y Stefany.

La hoguera de Marina