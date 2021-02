Marina invita a dormir a Isaac a su habitación y la cosa se calienta: "Tuve que volcar la foto con Jesús"

Marina e Isaac duermen juntos por primera vez

Marina e Isaac no pararon de acariciarse, abrazarse y besarse hasta que decidieron parar porque se les iba de las manos. "Tengo una tensión sexual debajo de las sábanas que me pone malo. Esas caricias con Marina, es que me ponen tonto. No puedo estar más de cinco minutos parados porque iría a más", decía el soltero.

Jesús descubre la traición de Marina

"Siento que he fallado pero a la vez que no, porque ya había sido traicionado por ella. A nadie le gusta ver estas imágenes. No la reconozco, ella me dice que sale por ahí y no se arrima a nadie. Incluso su madre me dice que ha salido con ella y se da a respetar. Quiero creer que no está sintiendo amor por Isaac", le dijo a Sandra Barneda.