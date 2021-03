En la quinta hoguera de 'La isla de las tentaciones', la mecánica ha sido diferente a las anteriores . En vez de ver imágenes, los participantes han podido hablar cara a cara con los solteros y solteras favoritos de sus parejas. Con tres preguntas que pudieran responderse con " sí " o " no ", los protagonistas del reality han podido saber qué hacían sus novios y novias en la otra villa.

Uno de los cara a cara más esperados era el de Lobo e Isaac . El soltero cruzó muy decidido el camino de las antorchas y no dudo en saludar a los chicos de manera provocadora: " Animad esas caras que ya está aquí papá" , les dijo bailando junto a Sandra Barneda.

"¡Payaso!" , le grito Diego. " Con quien tengo que hablar es con él ", aclaro Lobo señalando a Jesús. "No tengo nada que hablar contigo", respondió el novio de Marina.

“¿Se lanzó ella para ti?” , ha sido la primera pregunta de Jesús. " Fue mutuo ", ha respondido el soltero. "Mutuo, por lo menos no fue ella la que fue buscando", agradecía el sevillano. “¿Se ha arrepentido en algún momento de lo que ha hecho?", ha querido saber. Ante la respuesta negativa del tentador, el participante no se ha sorprendido ya que "entraba en sus cálculos". " Ya es otro pasito más . Marina llevaba 6 años conmigo y habrá descubierto aquí una Marina nueva. Eso o yo estaría engañado ", ha reflexionado.

" Ella siempre ha sido así, pero tú no le dejabas , no le dejabas vestir como quería, ni ibas con ella a bailar", ha explicado Lobo. "¿Tú te ves fuera de aquí con ella?", ha preguntado por último. " Por supuesto que sí, te invitaremos a Barcelona , tranquilo", ha respondido Isaac.

La presentadora ha preguntado al catalán que sentía por Marina. " No puedo decir que estoy enamorado en tan pocos días , pero siento esa atracción, esa llama. Nos gusta hacer las mismas cosas, tenemos muchas cosas en común y fuera vamos a seguir conociéndonos", ha afirmado. " Pero si en tres días te cansaste de la chavala ", ha intervenido Diego.

"No, en tres días fue cuando le quite la novia a Jesús", ha aclarado él. "Y que peso me quitaste...", ha asegurado él.