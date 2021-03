Lola se ha roto nada más leer las palabras de Diego, pero piensa que no ha llegado a tiempo. "Me hubiera gustado que el perdón y todo lo que dice aquí me lo hubiera dicho antes en nuestra relación, quizás es tarde para pedir perdón y cambiar los actos, para mí siempre será una persona especial , pero las cosas cambian", asegura.

"No entiendo que con todos los planes de futuro que quería se los haya cargado en días aquí , obviamente ahora esta carta no tiene ningún sentido", ha opinado Diego al leer la de Lola.

Marina y Jesús

Marina ha encontrado la carta de Jesús " sosa, vacía, y de mentira ", y asegura que podría estar escrita por un chico de dieciséis años. Por su parte, el sevillano ha arrugado la suya y la ha tirado al suelo. "La Marina que me escribió esto tenía valores, sentimientos y dulzura, esta carta para mí es pasado. No tiene ningún sentido, que se la lleve el mar ", ha dicho.

Claudia y Raúl

Hugo y Lara

Lara se ha quedado muy satisfecha después de leer su carta. "Sé que sus palabras son de verdad, no es un vende humos, espero que salgamos más fortalecidos". "Salga con Lara o no, nunca me voy a olvidar de ella, me emociona hasta ver su letra, quiero que llega ya el final, abrazarla, decirle todo lo que la quiero", ha dicho Hugo entre sollozos.