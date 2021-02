Lara brota contra Hugo en la hoguera: "Ahora mismo no quiero estar con él"

"Me revienta, luego hago yo algo y vamos …soy aquí la peor. Como vea algo que yo no pueda se acabó . No hay nada que valga, ni lloros, ni una semana sin estar, sin vernos, ni nada. No quiero volver a Hugo en mi vida ", ha dicho tras ver como su novio bailaba con las solteras y se dejaba tocar el bigote.

"Me da una pena…más por mí, me da pena por él. Me da asco. Si te tengo que decir ahora que no quiero estar con él , no estoy con él. Si esto se acaba ahora tomaría la decisión de no estar con él. Se supone que venimos a fortalecer, no a romper. No es la actitud que tiene que tener la persona con la que quiero formar una familia. A partir de ahora va a haber un cambio por mi parte. Que él no se contenga y yo sí me hace sentir gilipo**** Voy a actuar cómo él hace y voy a ser más yo", ha estallado la participante.